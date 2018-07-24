سخنين: مظاهرة حاشدة احتجاجا على سياسة الهدم و"قانون القومية"

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، مظاهرة حاشدة من ميدان يوم الأرض، باتجاه ساحة البلدية في سخنين، وذلك احتجاجا على سياسة هدم المنازل العربية و"قانون القومية".

وحمل المتظاهرون شعارات ربطت بين "قانون القومية" وسياسة هدم المنازل وحصار البلدات العربية، بالإضافة إلى صور للركام الذي خلّفه هدم بيت المواطن حسين عثمان من سخنين، أمس الإثنين.

وهتف المتظاهرون بشعارات منددة بسياسة الهدم، وسياسة خنق البلدات العربية، باعتبارها سياسة فاشية، وشارك في المظاهرة القطرية آلاف الأهالي من سخنين والبلدات العربية.

وشهدت مدينة سخنين، اليوم، إضرابا شاملا احتجاجا على هدم منزل مأهول يعود للمواطن حسين عثمان، أمس الإثنين.

وأغلقت البلدية والمحال التجارية وفروع البنوك والمؤسسات المختلفة أبوابها. وأكد عدد من الأهالي أن الأجواء غاضبة إثر هدم المنزل وما تبعه من اعتداءات الشرطة على المواطنين.

وكانت قوات مكثفة من الشرطة الإسرائيلية، وآليات وجرافات تابعة للجنة التنظيم والبناء، قد اقتحمت مدينة سخنين من جهة منطقة "الخربة" وهدمت منزلا مأهولا يعود للمواطن حسين عثمان، وشردت أفراد أسرته بالعراء بذريعة البناء دون ترخيص، صباح أمس.