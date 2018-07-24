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غزة: إصابات بقصف للاحتلال

تاريخ النشر: 24/07/2018 - 18:57

غزة: إصابات بقصف للاحتلال
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب خمسة فلسطينيين بجراح مختلفة جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي واستهداف طائرة مسيرة، مساء اليوم الثلاثاء، مجموعة من الشبان شرق مدينة غزة.

وجاء أن الطائرة أطلقت صاروخا باتجاه مجموعة من الشبان، بذريعة إطلاق بالونات حارقة.

وأفادت وزارة الصحة في بيان مقتضب بأنه "أصيب ثلاثة أشخاص جراء قصف طائرة إسرائيلية مسيرة شرق مدينة غزة بشظايا نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة للعلاج" (لم توضح ماهية الإصابات).

الاحتلال يوسع نطاق غاراته العدوانية على قطاع غزة
الاحتلال يستهدف مواقع في محيط مدينة غزة وموقعا تابعة للقوة البحرية لحركة حماس، إضافة إلى مواقع أخرى للمقاومة وسط وجنوبي قطاع غزة بينها مواقع لسرايا القدس
 

كما أصيب طفلان، أحدهما بقنبلة غاز في أصابته في منطقة الرأس أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين شرق مخيم البريج.

وأكدت المصادر الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت قنبلة الغاز تجاه عدد من المتظاهرين السلميين شرقي مخيم العودة شرقي مخيم البريج، ما تسبب بإصابة الطفل.

يذكر أن طائرة مسيرة إسرائيلية، استهدفت صباح اليوم، مجموعة من الشبان الفلسطينيين شرقي مخيم جباليا الواقع شمالي قطاع غزة.

كما أطلقت طائرة حربية إسرائيلية، يوم أمس الإثنين، صاروخا استهدف منطقة يتواجد فيها مجموعة من الشبان قرب مخيم العودة شرقي جباليا شمال قطاع غزة، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي باتجاه برج للمراقبة يتبع لأحد الفصائل الفلسطينية شرق المغازي بالقرب من السياج الأمني الفاصل بين المناطق الشرقية لوسط القطاع غزة وأراضي الـ48.

كما استهدفت قوات الاحتلال، يوم أمس، مرصدًا آخر لفصائل المقاومة بإطلاق النار من قبل آليات الاحتلال شمالي القطاع شرق بلدة بيت حانون.

 


#غزة
#الاحتلال الإسرائيلي
#البالونات الحارقة
#الطائرات الورقية
#طائرة مسيرة
#حصار

من عرب 48

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