شهيد و3 مستوطنين جرحى بعملية طعن في مستوطنة بالقدس

استشهد شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، في أعقاب تنفيذه عملية طعن في مستوطنة "آدم" قرب القدس المحتلة.

وأعلنت المصادر الفلسطينية أن منفذ العملية هو الشهيد محمد طارق (18 عامًا) من بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

وأصيب في العملية 3 مستوطنين، وصفت جراح أحدهم بالحرجة (50 عاما) وآخر (30 عاما) بالخطيرة، وفقًا للطواقم الطبية.

وأطلق أحد المستوطنين النار الحي على القسم العلوي من جسد الشهيد طارق في أعقاب تنفذه لعملية الطعن في مستوطنة "آدم" والتي يطلق عليها كذلك "غيفاع بنيامين" وتبعد 2 كيلومتر من المناطق الشمالية الشرقية لمدينة لقدس المحتلة، فيما دوت صافرات الإنذار في المستوطنة في أعقاب العملية.

وأشارت المواقع الإسرائيلية إلى أن الفلسطيني دخل بيتًا في المستوطنة ونفذ عملية طعن باستخدام فأس حاد، ما أسفر عن إصابة 3 مستوطنين وصفت جراح أحدهم بالحرجة فيما أصيب الآخر بجراح خطيرة، وإصابة ثالثة طفيفة.

وطلب الاحتلال من المستوطنين في "آدم" البقاء في منازلهم، خوفًا من تواجد فلسطيني ثاني داخلها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يجري عملية تمشيط وبحث في محيط المستوطنة وداخلها للاشتباه بوجود شخص آخر ربما ساعد منفذ عملية الطعن.

ونصب الاحتلال حواجزا عسكرية في محيط المستوطنة، وأعلن أنه استدعى "كتيبتين إضافيتين لتعزيز الأمن خوفًا من القيام بمحاولات لاحقة لمحاكاة العملية".