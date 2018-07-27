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غزة: طائرة مسيرة للاحتلال تستهدف شبانا شرقي القطاع
تاريخ النشر: 27/07/2018 - 16:20
عرب ٤٨
تحرير:
أحمد دراوشة
من عرب 48
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