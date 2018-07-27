  2. الأخبـــار
  3. اخبار عاجلة

غزة: طائرة مسيرة للاحتلال تستهدف شبانا شرقي القطاع

تاريخ النشر: 27/07/2018 - 16:20

غزة: طائرة مسيرة للاحتلال تستهدف شبانا شرقي القطاع
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة



من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع شخص غرقا قبالة شاطئ يافا
مصرع شخص غرقا قبالة شاطئ يافا

2018-07-13

عالقون في انهيار نفق قرب بيسان
عالقون في انهيار نفق قرب بيسان

2018-07-13

انفجار في محيط مطار القاهرة
انفجار في محيط مطار القاهرة

2018-07-12

الأكثر قراءة

باريس ملعب

باريس ملعب "الموساد"

2018-07-26
ميلادينوف يصل غزة والمقاومة ترفض

ميلادينوف يصل غزة والمقاومة ترفض "التهدئة"

2018-07-26
الحوثيون يعلنون قصف مطار أبوظبي بطائرات مسيرة

الحوثيون يعلنون قصف مطار أبوظبي بطائرات مسيرة

2018-07-26
انفجار قرب السفارة الأميركية في بكين

انفجار قرب السفارة الأميركية في بكين

2018-07-26
القسام تستنفر مقاتليها وتتوعد الاحتلال

القسام تستنفر مقاتليها وتتوعد الاحتلال

2018-07-26