الاحتلال يفرج عن عهد وناريمان التميمي

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها ناريمان، بحسب ما جاء في التلفزيون الرسمي الإسرائيلي "كان".

وجاء في التفاصيل أن عهد وناريمان التميمي خرجتا من سجن "الشارون" الإسرائيلي، قبل أن يتم إطلاق سراحهما في بلدتهما، البني صالح، بعد أن كانت سلطات الاحتلال قد أعلنت أن الإفراج سيتم عن حاجز رنتيس بمنطقة رام الله.

واعتدت قوات الاحتلال على عدد من الفلسطينيين خلال انتظارهم الإفراج عن عهد التميمي ووالدتها على حاجز "رنتيس" غرب رام الله.

وتجمع عدد من المستوطنين، منذ ساعات الصباح، مقابل المواطنين المحتشدين لاستقبال الأسيرة عهد التميمي ووالدتها، على حاجز "رنتيس".

وأفاد شهود عيان، بتواجد مستوطنين في المكان ورفع الأعلام الإسرائيلية، وترديد هتافات عنصرية، في استفزاز واضح لمشاعر الفلسطينيين الذين حضروا الاستقبال.

كما طاردت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح الباكر عشرات الصحافيين والمصورين من مختلف وكالات الأنباء والتلفزة المحلية والأجنبية، أثناء تواجدهم بالقرب من حاجز جبارة جنوب طولكرم، لتغطية لحظة الإفراج عن الأسيرة الطفلة عهد التميمي من سجون الاحتلال.

وصادر جنود الاحتلال بطاقات الصحفيين الشخصية ودققوا فيها، وقاموا بتصويرها قبل إعادتها لهم، وإجبارهم على المكوث في مكان بعيد.

ويأتي الإفراج عن عهد وناريمان التميمي بعد أن قضياتا في سجون الاحتلال مدة 8 أشهر بزعم "إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته"، بعد موجة تحريض واسعة تعرضت لها الفتاة الفلسطينية من المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان.

ورفضت لجنة الإفراجات في سجن "ريمونيم"، في حزيران/ تموز الماضي، الإفراج المبكر عن الفتاة الفلسطينية، وذلك انصياعا لتوصيات جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، التي زعمت أنها (التميمي) تحمل "أيدولوجية خطيرة" ويجب الإبقاء عليها داخل السجن لـ"ردعها".

وبررت لجنة الإفراجات قرارها، حينها، بأن "الأسيرة لم تندم على ما فعلت وستكُمل بهذه الطريق".

يذكر أن آخر موعد كان قد حدده الاحتلال للإفراج عن عهد، هو يوم 19 آب/ أغسطس المقبل.

جنود الاحتلال يعتقلون ناريمان التميمي، من الأرشيف (أ ف ب)

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية قد قضت في آذار/ مارس الماضي، باعتقال التميمي، 8 شهور، بموجب اتفاق توصلت إليها النيابة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي مع فريق الدفاع عنها.

وتحوّلت الطفلة التميمي، التي اعتقلت في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى "أيقونة" للمقاومة الشعبية السلمية في فلسطين.

يذكر أنه يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية نحو 6500 معتقل، بينهم حوالي 350 طفلا، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.