طبرية: العثور على جثة شاب من عرابة اختفى أول من أمس

أعلنت الطواقم الطبيّة، فجر اليوم، الإثنين، عن العثور على الشاب فارس كامل نصّار (٢٢ عامًا)، من مدينة عرّابة، متوفىً، بعدما غرق في بحيرة طبرية قبل يومين.

وجاء في بيان صادر عن نجمة داوود أن الشاب طفى، فجرًا، على وجه البحيرة ما أدّى إلى تحديد موقعه، وانتشاله إلى الشاطئ، وقد فارق الحياة.

وتعرّفت أسرة الشاب من عرّابة عليه، بعد استدعائها صباحًا.

يُذكر أن ثلاثة شبان من مدينة عرّابة قد سحبتهم مياه طبرية مساء أول من أمس، السّبت، في شاطئ برينكي، إلى بعد ٢٠٠ متر من الشاطئ.

وخلال ساعات، أنقذت الطواقم المختصّة شابا، فيما وصل شاب آخر بقواه الذاتية إلى الشاطئ.