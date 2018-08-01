"قراصنة يمنيون" يخترقون موقع القناة العاشرة الإسرائيلية

تمكنت جماعة تطلق على نفسها "أنا اليماني" من اختراق الموقع الإلكتروني للقناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء.

ووضع المخترقون مكان الأخبار في الصفحة الرئيسية، بعد حذفها، رسالة تقول: "الجيش السيبراني اليمني يهاجم الوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية".

وبدّل القراصنة صور الأخبار الرئيسية على صفحة الموقع بصورة مواطن يمني يحمل جثة طفل يخرج من بين الأنقاض والركام كتب عليها "أنا يماني".

وبعد أن سيطر المخترقون على موقع القناة الإسرائيلية لدقائق معدودة، استعادة القناة العاشرة سيطرتها على موقعها الإلكتروني دون الإعلان عن هوية الجهة المخترقة.

وجاء في الحساب الرسمي للقناة العاشرة على "تويتر": "بدأ الموظفون الفنيون للقناة بإجراءات فورية لإعادة الوضع لما كان عليه بالسابق وتحرير مضامين الأخبار التي تم اختراقها".