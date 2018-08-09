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هدم عزبة زراعية في طمرة

تاريخ النشر: 09/08/2018 - 10:05

هدم عزبة زراعية في طمرة
المكان الذي هدمت فيه العزبة بطمرة، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اقتحمت جرافات وآليات الهدم بحماية قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة التابعة لها، منطقة "كنانة" القريبة من المنطقة الصناعية في مدينة طمرة، وهدمت عزبة تعود لمواطن من طمرة بزعم عدم الترخيص، وأحدثت خرابا في المنطقة، صباح اليوم الخميس.

وأغلقت القوات المنطقة ومنعت الأهالي من الوصول إليها قبل تنفيذ الهدم، وسادت أجواء من الغضب بسبب تصعيد هدم المنازل في البلدات العربية في الآونة الأخيرة.

وفي نفس السياق، تواصل السلطات الإسرائيلية هدم منازل في بلدات عربية بذريعة البناء دون ترخيص، في حين يعاني المواطنون العرب من أزمة خانقة في الأرض والمسكن.

ونفذت السلطات، في الآونة الأخيرة، حملة هدم مكثفة في سخنين وأم الفحم وقلنسوة وطمرة ومنشية زبدة ورهط واللد والعراقيب وغيرها، وحاولت هدم منزل في الطيرة أفشلها الأهالي بتصديهم للجرافات والآليات والشرطة. إلى ذلك، يقدر عدد المنازل العربية المهددة بالهدم ما بين ألفي إلى 3 آلاف منزل، فيما يقدر عدد المنازل غير المرخصة بسبب غياب التخطيط وسياسة محاصرة البلدات العربية بنحو 65 ألف منزل، ويبلغ عدد المباني غير المرخصة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، حوالي 55 ألف مبنى وهي منازل مصنوعة من ألواح الصفيح، حظائر، معرشات زراعية.


#هدم المنازل
#طمرة
#عزبة

هدم عزبة زراعية في طمرة

هدم عزبة زراعية في طمرة

هدم عزبة زراعية في طمرة

من عرب 48

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