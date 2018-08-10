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غزة: شهيد و110 مصابين بقمع الاحتلال لمسيرة العودة

تاريخ النشر: 10/08/2018 - 18:27

غزة: شهيد و110 مصابين بقمع الاحتلال لمسيرة العودة
(أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

استشهد مسعف فلسطيني وأصيب 110 آخرين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الجمعة، أثناء قمعه مسيرة العودة الأسبوعية العشرين.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الصحّة الفلسطينية في قطاع غزّة إن من بين الإصابات 40 بالرصاص الحيّ، و5 مسعفين وصحافي واحد.

وعلم أن الشهيد هو عبد الله القططي.

وتوافد الآلاف، عصر اليوم، الجمعة، للمشاركة في مسيرة العودة الأسبوعية العشرين، التي حملت اسم "جمعة الحرية والحياة"، قبل أن يطلق الاحتلال الرصاص والغاز المسيل للدموع لتفريق جموع المتظاهرين.

وبدأت مسيرات العودة في الثلاثين من آذار/مارس الماضي، وتصدّى لها الاحتلال بالرصاص الحيّ، الذي أسفر عن استشهاد ١٥٨ فلسطينيًا منذ ذلك الحين.

وتهدف المسيرات إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزّة منذ أكثر من عقد، ويستهدف جميع مناحي الحياة وقطاعاتها، وسط تهديداته بشنّ عدوان جديد على القطاع، أجّلته هدنةٌ أعلن عنها الليلة الماضية.


#غزة
#الاحتلال
#مسيرة العودة

من عرب 48

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