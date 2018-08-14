انهيار جسر شمالي إيطاليا وأنباء عن عشرات الضحايا

انهار جسر ضخم، ظهر اليوم الثلاثاء، في مدينة جنوة الإيطالية، وسط مخاوف عن سقوط العشرات من الضحايا.

Breaking: Italy’s ambulance service claims that dozens of people have died after a bridge collapsed in Genoa, Italy. pic.twitter.com/h10t2Dime7 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 14, 2018

وبحسب التقارير الإيطالية فإن الجسر انهار فوق بيوت ومبان، وكان على الجسر نحو 10 مركبات على الأقل لحظة الانهيار.

ونقلت "رويترز" عن وسائل إعلام إيطالية قولها إن هناك عشرات الضحايا.

وبحسب السلطات الإيطالية فإن انهيار الجسر كان نتيجة عاصفة مفاجئة وعنيفة.

وجاء أن مقطعا يصل طوله 200 متر سقط فوق منطقة صناعية.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن طواقم إطفاء قولهم إن هناك مخاوف بسبب وجود خطوط غاز في المنطقة.