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انهيار جسر شمالي إيطاليا وأنباء عن عشرات الضحايا

تاريخ النشر: 14/08/2018 - 14:10

انهيار جسر شمالي إيطاليا وأنباء عن عشرات الضحايا
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

انهار جسر ضخم، ظهر اليوم الثلاثاء، في مدينة جنوة الإيطالية، وسط مخاوف عن سقوط العشرات من الضحايا.

وبحسب التقارير الإيطالية فإن الجسر انهار فوق بيوت ومبان، وكان على الجسر نحو 10 مركبات على الأقل لحظة الانهيار.

ونقلت "رويترز" عن وسائل إعلام إيطالية قولها إن هناك عشرات الضحايا.

وبحسب السلطات الإيطالية فإن انهيار الجسر كان نتيجة عاصفة مفاجئة وعنيفة.

وجاء أن مقطعا يصل طوله 200 متر سقط فوق منطقة صناعية.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن طواقم إطفاء قولهم إن هناك مخاوف بسبب وجود خطوط غاز في المنطقة.


#جنوة
#إيطاليا

انهيار جسر شمالي إيطاليا وأنباء عن عشرات الضحايا

انهيار جسر شمالي إيطاليا وأنباء عن عشرات الضحايا

انهيار جسر شمالي إيطاليا وأنباء عن عشرات الضحايا

من عرب 48

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