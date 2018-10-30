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مع فتح صناديق الاقتراع: مظاهرات بالجولان المحتل رفضا للانتخابات

تاريخ النشر: 30/10/2018 - 08:11

مع فتح صناديق الاقتراع: مظاهرات بالجولان المحتل رفضا للانتخابات
مظاهرة في مجد شمس ضد الانتخابات الإسرائيلية (نشطاء)
عرب ٤٨

مع افتتاح صناديق الاقتراع لانتخابات السلطات المحلية عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، انطلقت مظاهرة في قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، تؤكد على الرفض والمقاطعة لانتخابات السلطات المحلية التي حاولت وزارة الداخلية الإسرائيلية فرضها على قرى الجولان المحتل.

وتأتي المظاهرة في قرية مجدل شمس استمرارا لفعاليات الحراك الشعبي التي تشهدها قرى الجولان المحتل ضد الانتخابات، علما أن المجلس الديني الأعلى لقرى الجولان أصدر قرار الحرم الديني والمقاطعة لكل من يترشح للانتخابات المحلية أو يشارك في عملية التصويت.

ويواصل تجمع الحراك الشعبي والشبابي نشاطه خلال ساعات اليوم، بتنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية قبالة المقرات الانتخابية وصناديق الاقتراع ورفضا للمشاركة في عملية التصويت، علما أن الحراك أثمر، حيث تم إلغاء الانتخابات في بلدة مسعدة بسبب انسحاب جميع المرشحين.

ويشارك في فعاليات الحراك الشعبي والشبابي في ساحات الاعتصام في قرى الجولان مجموعات من الشباب وفعاليات شعبية وجماهيرية وسياسية ووطنية، وسط مشاركة واسعة للمرجعيات الدينية، تأكيدا على الرفض والمقاطعة للانتخابات الإسرائيلية والتمسك بالهوية العربية السورية.

وأكد المشاركون في المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها قرى الجولان، مجد شمس، بقعاتا، عين قنية، ومسعدة، رفضهم للانتخابات والتصدي لأي محاولات إسرائيلية لشق الوطنية وخلق حالة من الانقسام الداخلي لأهالي الجولان المحتل.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#الجولان السوري المحتل
#انتخابات
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#حرمان ديني
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#وزارة الداخلية

مع فتح صناديق الاقتراع: مظاهرات بالجولان المحتل رفضا للانتخابات

مع فتح صناديق الاقتراع: مظاهرات بالجولان المحتل رفضا للانتخابات

من عرب 48

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