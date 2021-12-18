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وزير بريطاني يقدم استقالته من الحكومة

تاريخ النشر: 18/12/2021 - 23:37

وزير بريطاني يقدم استقالته من الحكومة
الوزير البريطاني، ديفيد فروست (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

قدّم الوزير البريطاني، ديفيد فروست، الذي قاد مفاوضات بريكست في عهد رئيس الوزراء، بوريس جونسون، استقالته من الحكومة، وفق ما أفادت صحيفة "ذا ميل أون صنداي".

وأوردت الصحيفة نقلا عن مسؤول حكومي رفيع أن فروست سيغادر منصبه في كانون الثاني/ يناير بسبب استيائه من سياسة الحكومة، في تطور يشكل نكسة جديدة لجونسون.

وقدّم فروست استقالته إلى رئيس الوزراء قبل أسبوع، لكن جونسون أقنعه بالبقاء في منصبه حتى كانون الثاني/ يناير.

وقال المصدر إن استقالة فروست كانت بعد إدخال إجراءات "الخطة ب" الخاصة بتقييدات فيروس كورونا، بما في ذلك جوازات سفر اللقاح.

وبحسب عدة وسائل إعلام بريطانية، تنوي الحكومة حظر التجمعات في الداخل بعد عيد الميلاد لمدة أسبوعين في محاولة لكبح هذا التفشي.

وباتت أوميكرون منتشرة بكثافة في بريطانيا، وأعرب رئيس بلدية لندن، صادق خان، السبت، عن "قلقه الكبير" معلنا حالة "حدث كبير" في العاصمة البريطانية تستلزم ردا منسقا من الأجهزة العامة.

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#بريطانيا
#استقالة وزير

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