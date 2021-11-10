في الحلقة السابعة من بودكاست «أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ» نستضيف آية زيناتي، ناشطة نسويّة وسياسيّة، بادرت قبل سنوات قليلة إلى إنشاء «حلقات استقبال»، وهي عادة نسائيّة فلسطينيّة قديمة، كانت تمارسها النساء المقتدرات والمثقّفات، حيث يُنَظِّمْنَ «حلقات استقبال» في منازلهنّ، فيستضفن نساء ليناقشن مقالات علميّة وأدبيّة وسياسيّة، بالإضافة إلى حضور الشعر والموسيقى، وأيضًا قضايا الساعة.

واقتصرت هذه الحلقات بالأساس على المدن، لكن مع الاستعمار ونكبة عام 1948، وكذلك تدمير المدينة الفلسطينيّة ومجتمعها، اختفت هذه العادة إلى أن أعادتها آية زيناتي وزميلاتها إلى الحياة من جديد في فلسطين، مع تغييرات تلائم العصر.

مرّة كلّ شهر، تزور آية وزميلاتها مخيّمًا أو حيًّا أو مدينة أو قرية، تستقبلهنّ سيّدة من المنطقة، وتأخذهنّ في جولة لتشرح لهنّ عن تاريخ المكان ومجتمعه وقضاياه.

«حلقات استقبال» محاولة جادّة لإعادة إحياء ثقافة عريقة، وتعزيز دور المرأة وعودتها إلى الحيّز العامّ.

هي قصّة وطن وشعب تُروى على لسان النساء.