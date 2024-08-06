بودكاست | أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ

سهى عراف تستضيف خليل سبيت

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في هذه السادسة من بودكاست "أجرمن عنهم"، نستضيف خليل سبيت، اختصاصي نفسي عيادي ومحلل نفسي ليحدثنا عن نضاله للحفاظ على الهوية والانتماء، وانتقاله للعيش كلاجئ لدراسة علم النفس والتحليل النفسي، في رحلة إنسانية عميقة من الألم والفقدان، والبحث عن الذات والحقيقة.

نلقي الضوء على طفولته في الرامة وعلى تجربة التهجير من قرية إقرث وأثرها على حياته، ونستكشف مع خليل تأثير والده على حياته، الذي كان زجالًا ومتمسكًا باللباس العربي التقليدي، وهذا الإرث الثقافي الذي ترك بصمة على اختياراته الشخصية والمهنية. يناقش خليل الفرق بين التحليل النفسي والعلاج النفسي، وأهمية الكلمة الحرة في العلاج، بالإضافة إلى دوره في إنشاء مركز "هانس الصغير" لتقديم خدمات استشارية وعلاجية مجانية.

إعداد وتقديم: سهى عراف

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