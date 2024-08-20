بودكاست | أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ

سهى عراف تستضيف جمال زقوت

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في الحلقة الثامنة من بودكاست "أجرمن عنهم"، نستضيف جمال زقوت، الباحث والكاتب ومدير مؤسسة للدراسات، ليحدثنا عن طفولته وشبابه في مخيم الشاطئ بغزة، حيث نشأ في بيت صغير تدمر بخطة شارون لبناء الاستيطان وتفاصيل اعتقاله ونفيه إلى لبنان ثم استقراره في تونس.

وناقشنا أيضًا كتابه "غزاوي: سيرة الشقاء والأمل"، الذي يحتوي تفاصيل من الأمل والأسى من حياته. هذه الحلقة ستبث على جزئين تحدثنا، في الجزء الأول منها عن حياة جمال الشخصية، طفولته، وشبابه، ودراسته في الخارج وزواجه، بينما تناولنا بالجزء الثاني، الانتفاضة الأولى ودوره وزوجته نائلة فيها، واعتقاله وإبعاده وعودته للوطن عام 1994.

إعداد وتقديم: سهى عراف

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