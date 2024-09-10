بودكاست | أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ

سهى عراف تستضيف خليل كسابري

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في هذه الحلقة من بودكاست "أجرمن عنهم"، نستضيف خليل كسابري، ابن مدينة الناصرة. سيتحدث خليل عن طفولته ودراسته للتصميم الجرافيكي، ثم عمله في هذا المجال، وبعد ذلك انتقاله لتدريس الروبوتيكا للأطفال. كما سيتناول خليل تجربته في افتتاح عدة مدارس للروبوتيكا حتى بداية جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على جميع جوانب الحياة وأثرت عليه نفسيًا. خلال فترة الإغلاق، لجأ خليل إلى العلاج واكتشف موضوع التأمل، حيث تعمق في هذا المجال بقراءة العديد من الكتب والتعلم من معلمين بوذيين. اليوم، يقدم خليل ورشات وحلقات تأمل في مدينة حيفا.

إعداد وتقديم: سهى عراف

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