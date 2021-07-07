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الميدان بودكاست "الميدان" | ما بعد قانون القومية ورد فعلنا السياسي مع حنين زعبي

في الحلقة الأولى من هذا الموسم لبودكاست "الميدان" من تقديم عبد أبو شحادة، استضفنا عضو اللجنة المركزية عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، والنائب السابق في البرلمان، حنين زعبي.

هذا الحوار الأول لحنين لها بعد أن أنهت عملها البرلماني عام 2018.

تطرقنا للحديث والنقاش عن المرحلة السياسية التي نمر بها اليوم بالداخل الفلسطيني مثل التغيير في المشهد السياسي ما بعد قانون القومية ورد فعلنا السياسي حول تصعيد الدولة ضد المجتمع الفلسطينيّ.

وأخذ الحديث عن دور العمل الحزبي في الداخل الفلسطيني بظل كل هذه المتغيرات، حصة كافية.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة
للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com

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