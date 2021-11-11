في الحلقة الرابعة عشرة من بودكاست "الميدان" استضفنا الشيف، إيلي سعيد سويدان والباحث رازي نابلسي للحديث حول المطابخ الفلسطينية ثقافتها، وحضارتها وهويتها.

وأطلق سعيد ورازي مشروعًا جديدًا يهدف إلى توثيق المطبخ الفلسطيني، يعمل رازي بالبحث وطرح الأسئلة حول مصدر المطبخ الفلسطيني وعلاقته الجغرافية بالعالم العربي والعالم عمومًا، ويتعلّم سعيد تحضير الطبق من خلال لقائه مع نساء فلسطينيات ويوثق التعامل مع المواد الخام، وعملية طهو الطعام.

وناقشنا في هذه الحلقة الارتباط الجغرافي التاريخي للمطبخ الفلسطينية، والتحديات التي تواجهها وخاصة في ظل الاستيلاء الإسرائيلي على المطبخ الفلسطيني والحاقه بما يسمونه "مطبخ إسرائيل" أو مطبخ شرق أوسطي".

وتطرقنا إلى أهمية المشروع الذي أطلقوه مؤخرًا إذ يوثق ويحافظ على المطبخ فلسطيني، ويعتبر سعيد ورازي أنه ليس شيئًا واحدًا بل هو خليط متنوع ومتعدد لأننا جزء لا ينفصل عن العالم العربي والحضارة العربية.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com