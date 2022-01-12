في الحلقة الثانية والعشرين من بودكاست "الميدان" نستضيف عمر الغباري من مؤسسة "ذاكرات" التي تهدف لتوثيق وبحث وتعليم "النكبة"، للحديث حول تاريخ ونشأة "الصندوق الدائم لإسرائيل- كاكال".

ناقشنا في هذه الحلقة سياسة الصندوق في استعمار فلسطين، واستغلال الفجوات القانونية في القانون العثماني للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المملوكة للإقطاعيين، والعائلات المتنفذة في بلاد الشام.

وتطرّقنا إلى سياسات "كاكال" التي جدّدت نفسها بعد عام 1948 وقيام إسرائيل من خلال قانون "الصندوق القومي اليهودي- كاكال" الذي تم سنّه عام 1953، الذي نظّم العلاقات بين "كاكال" ودولة إسرائيل لاحقًا.

وتحدّثنا حول "كاكال" الذراع تنفيذي لعمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية، والطرق التي تعمل بها "كاكال"، مثل، التحريش وهو ما نراه اليوم واضحًا في النقب والضفة الغربية المحتلّة وفي فلسطين التاريخية عامّة بمزاعم ومبررات "بيئية خضراء".

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com