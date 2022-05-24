في الحلقة التاسعة والثلاثين من بودكاست "الميدان" توجّهنا إلى قرية راس جرابة في النقب المهدّدة بالاقتلاع والتهجير، للاستماع لأصحاب الأرض والمكان، الشيخ فريج الهواشلة وأبنائه وأحفاده.

تحدّثنا في هذه الحلقة للشيخ الهواشلة الذي يخوض وأبناء راس جرابة مسلوبة الاعتراف والمهددة بالتهجير من أجل إقامة حي سكني جديد في مدينة ديمونا، نضالًا يقوده المركز القانوني "عدالة" ضدّ مصادرة أرضيهم وتشريدهم.

واستمعنا لثلاثة أجيال حول تاريخ القرية والهجوم على أرضيها التي امتدّت من كرنب إلى بئر دمنى، وهي المنطقة التي أقيمت على أنقاضها مدينة ديمونا الإسرائيلية، واطلعنا على الحياة اليومية في ظل انعدام الخدمات والبنى التحتية في قرية راس جرابة.

ننوّه بأن هذه الحلقة من البودكاست كانت حلقة "ميدانية" رافقنا فيها طاقم جمعية "عدالة" الموكَّل في المرافعة عن أهالي القرية، وكذلك كلّ من الزميلين الصحافيين في موقع "عرب 48" محمد محسن وتد وضياء حاج يحيى .

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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