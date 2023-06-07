بودكاست | الميدان

بودكاست "الميدان" | تهديد وابتزاز وقتل... كيف تعيش النساء العربيات في ظل الجريمة؟

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في الحلقة الثامنة والثمانين استضفنا الناشطة الاجتماعية والسياسية نسرين طبري وهي مركزة خطّ الطوارئ والدعم في جمعية كيان- تنظيم نسوي للحديث عن تأثير الجريمة المنظمة على النساء الفلسطينيات في الداخل.

تحدثنا عن واقع النساء في ظلّ ارتفاع معدلات الجريمة والعنف في الداخل الفسطيني، وتطرقنا لسؤال هل تغيّر وضع النساء فعلًا من نواحي اجتماعية وسياسية واقتصادية؟ وتساءلنا حول طبيعة هذا التغيّر ضمن السياق النيوليبرالي. وتناولنا التحديات التي تمرّ بها النساء في دوائر الجريمة في بيوتهن وداخل عائلاتهن، وكذلك تطرقنا لقضية المسؤولية الشخصية والاجتماعية حول ظاهرة الجريمة، وهل المسؤولية ملقاة على الشرطة أم أنها مسؤولية اجتماعية لنبذ ظاهرة العنف والجريمة. وختمنا الحلقة بسؤال حول العلاقة بين الحالة السياسية والتمييز العنصري وانتشار الجريمة وتأثير كل ذلك على النساء.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة
للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com

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