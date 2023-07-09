بودكاست "الميدان" | 25 عامًا على تأسيس جمعية الثقافة العربيّة

في الحلقة الـثـالثة والتسـعين من بودكاست "الميدان" نستضيف مدير جمعيّة الثقافة العربيّة مصطفى ريناوي للحديث عن جمعية الثقافة العربية بمرور 25 عامًا على تأسيسها.

تحدثنا عن دور المؤسسين والمساهمين في توجيه ورؤية الجمعية، بمن فيهم مديرة الجمعية السابقة، الراحلة د. روضة بشارة عطا الله، والتي أسست مشروع منح لدعم الطلّاب الجامعيين بهدف التثقيف، والعمل على تنشئة أجيال من الفلسطينيين في الداخل متمسكين بالهوية الوطنية وقيم إنسانية مثل، العدالة والمساواة والحرية.

وتناولنا مع مصطفى نشاطات الجمعية ومن بينها صندوق المنح لدعم الطلّاب الجامعيين والمنحة التي تُغطّي قرابة 80% من القسط الجامعي، والتي تمتدّ على مدار 3 سنوات، وقد أُنشئ في الأسابيع القليلة الماضيّة، صندوق "سماك" والذي يهدف إلى توفير عدد أكبر من المنح الدراسيّة للطّلبة.

وختمنا الحديث عن دور الجمعية الثقافيّ في الحيّز العامّ، وتأثيرها وتنظيمها لمعارض الكتب ونشاطات الثقافيّة المختلفة داخل المدن والقرى العربيّة، وناقشنا النقد الموجّه لمؤسسات المجتمع المدني، وسؤال مدى نخبويتها.



إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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