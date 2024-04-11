بودكاست | الميدان

الإبادة في غزة والدراما العربية في رمضان

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في الحلقة 131 من بودكاست "الميدان"، استضفنا المخرجة، عايدة قعدان، لمناقشة المشهد الثقافي العربي خلال رمضان والإبادة الجماعية في غزة.

تحدثنا بدايةً بنظرة عامة حول ما هو الدور العام للمشهد الفني في المجتمع، خاصة في السياق التاريخي للعالم العربي.

وناقشنا إمكانية الفن، وخاصة الدراما التلفزيونية، استخدامه في أجندات ترعاها الدولة، أو أن يعكس المشاكل الاجتماعية ويكون مرآة للمجتمع.

وتناولنا الدراما التلفزيونية في شهر رمضان الأخير من العالم العربي في ظل الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، وأجرينا مقارنة بين الإنتاجات الحديثة والإنتاجات الأقدم من العقود السابقة.

كما تطرقنا إلى التغيرات الهيكلية المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة والسوق التنافسية، والتي أثرت أيضًا على المشهد الثقافي في العالم العربي.

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