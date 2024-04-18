الأدب الديستوبي والإبادة في غزة

في الحلقة 132 من بودكاست "الميدان" استضفنا لؤي وتد، زميل بحث في "برنامج أوروبّا في الشرق الأوسط" (EUME)، ببرلين. يبحث في سوسيولوجيا أدب الأطفال الفلسطيني والإسرائيلي، وتجلّياتها السياسية والاجتماعية.

تحدثنا بإيجاز عن مصطلح الديستوبيا، وكيفية تأثير الأدب والدور الذي لعبه هذا الأدب على مر السنين، خاصة في أوقات الاضطرابات السياسية. وناقشنا أداء الأدب الديستوبي بوصفه مستقبل مقلق يعتمد على الأيديولوجيات السياسية للنصف الأول من القرن العشرين، وكيفية تأثير سياسات الأنظمة الشمولية ودعايتها.

وتناولنا السؤال لماذا تكون معظم الأدبيات الديستوبية غربية وماذا يعلمنا الأدب الديستوبي الشرقي؟ وتطرقنا للواقع الديستوبي في غزة وتحقيق العديد من تحذيرات الأدب وتهديداته حاليًا في الحرب على غزة.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة