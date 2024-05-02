حكايا يافا على لسان بحارها

في الحلقة 134 من بودكاست "الميدان" نستضيف الريس أبو سعدو، أقدم صياد في ميناء يافا، والذي ولد في ثلاثينيات القرن الماضي، وعاش النكبة وتهجير مدينة يافا، وأيام الحكم العسكري والغيتو في حي العجمي.

تحدثنا عن حياته قبل النكبة وعن مدينة يافا، التي كانت تعدّ واحدة من أهم المدن في العالم العربي. يصف أبو سعدو بإسهاب الساعات والدقائق الأخيرة قبل مغادرة آخر لاجئ ميناء يافا، والأيام التي تلتها، وأيام الحكم العسكري، والغيتو بحي العجمي، حين أجبرت العائلات الفلسطينية على العيش فيه مع المهاجرين اليهود الجدد في نفس المنزل وتقاسموا نفس غرفة المعيشة. ختمنا الحوار مع أبو سعدو عن التغييرات الاجتماعية التي حدثت عبر السنين في يافا، خاصة بعد دخول المخدرات والعنف إلى المجتمعات الفلسطينية في الداخل.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة