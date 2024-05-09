فرانز فانون ودور العنف في مسار التحرر

في الحلقة 135 من بودكاست "الميدان"، استضفنا الدكتور مصطفى قصقصي، اختصاصيّ نفسيّ عياديّ مشرِف، محاضِر و شاعِر، للحديث حول العنف من منظور المفكر فرانز فانون ودوره في مسار التحرر.

بدأنا حوارنا بسرد مختصر عن حياة فرانز فانون، كرجل مستعمر من جزيرة مونتينيك الصغيرة التي كانت تحت الاستعمار، والذي انضم إلى الجيش الفرنسي ليقاتل في الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا النازية، ثم أصبح طبيبًا نفسيًا ومديرًا لمعهد الصحة النفسية قبل أن يترك كل شيء وينضم إلى المقاومة المسلحة للتحرير الجزائري.

وتناولنا كتابه الأول "بشرة بيضاء، أقنعة سوداء" الذي يتعمق في العلاقات بين الرجل الأسود والمرأة البيضاء والعكس، وهو كتاب يبرز كيف تؤثر القوى الاستعمارية على فهمنا للعالم إلى درجة أن ذلك يؤثر حتى على علاقاتنا الحميمة.

وتطرقنا لكتابه "معذبو الأرض"، مع التركيز على الفصل الأول المتعلق بالعنف، ويشرح الدكتور قصقصي رؤية فانون للعنف من منظور الصحة النفسية للمستعمرين، حيث يرى العنف كعملية عقلية يجب على المستعمر أن يمر بها، ولكنها عملية خطيرة يجب أن تُوجّه لبناء مستقبل إنساني ديمقراطي لكل من المستعمر والمستعمِر.

وناقشنا ظاهرة البرجوازية المستعمرة التي من جهة تستخدم الخطاب الوطني ولكنها تسعى للحفاظ على الواقع الاستعماري نظرًا لمصالحها الشخصية وحفاظها على امتيازاتها على حساب الطبقة الدنيا من المستعمرين.

واختتمنا حوارنا بمحاولة فهم العنف في المجتمع الفلسطيني في الداخل، والأسباب النفسية وراء استخدام العنف.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة