الأخبار الزائفة ونسيجنا الاجتماعي

في الحلقة 142 من بودكاست "الميدان" استضفنا غسان مطر، باحث من مبادرة "فايك ريبورتر"، البحيثة المعنية بمشاركة الجمهور لمكافحة الأنشطة الخبيثة في الشبكة، للحديث عن التأثير الاجتماعي والسياسي للأخبار الزائفة في أوقات الأزمات على مجتمعاتنا.

تناولنا هذه الظاهرة وتزايد الوعي بها منذ عام 2016، خاصة مع زيادة الوقت والأهمية التي يوليها الناس لوسائل التواصل الاجتماعي.

وناقشنا كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كسلاح لنشر المعلومات المضللة في أوقات الأزمات، حتى أن بعض الدول تقوم بنشر الأخبار الزائفة في دول أخرى لإثارة الفوضى والتأثير على النسيج الاجتماعي.

وتحدثنا عن حالات مثل، التدخّل الروسي في الانتخابات الأمريكية لعام 2016، والحملة الأمريكية في جنوب شرق آسيا ضد لقاحات كوفيد الصينية. وتطرقنا إلى التهديدات المستقبلية للأخبار الزائفة والمعلومات المضللة والعمل الذي تقوم به مبادرة "فايك ريبورتر" لمكافحة هذه الظاهرة.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة