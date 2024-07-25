الأدب في زمن الإبادة

في الحلقة 144 من بودكاست "الميدان" استضفنا الكاتب نواف رضوان للحديث عن الأدب في ظل حرب الإبادة الجماعية في غزة.

بدأنا الحديث بسؤال عام حول هدف الأدب، وما هي مساهمته للمجتمع البشري وكيف يساعدنا في فهم الواقع؟

وناقشنا كيفية انعكاس الأدب على واقع تجري فيه الإبادة الجماعية في غزة وما يعنيه ذلك بالنسبة لنا، وتفاعلنا مع حجم الكارثة الذي يدل على تغييرات داخلية فينا. وتحدثنا عن تجربة رضوان الشخصية في المدن المختلفة التي عاش فيها، من حيفا، عمان، وبرلين وما يميز كل مكان من الناحية الشخصية والاجتماعية. وتناولنا مشروعه المستقبلي بالكتابة في أدب الجريمة، والتحديات التي تواجهه في كتابة قصص معقدة نوعا ما عن المجرمين.