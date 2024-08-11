حزب الله وحسابات الحرب الإقليمية

في الحلقة 147 من بودكاست "الميدان"، استضفنا الدكتور عبد كناعنة، المحاضر والباحث في كلية الشرق الأوسط وأفريقيا، والمتخصص في دراسة حزب الله، لمناقشة التطورات الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل بعد اغتيال القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر، ورئيس حركة حماس في طهران إسماعيل هنية.

بدأنا الحديث بمراجعة عامة للتطورات الأخيرة بعد 10 أشهر من الحرب على غزة، والمعادلات الردع والهجوم المحسوبة، حيث لا يرغب الطرفان في تحويل الحرب إلى حرب إقليمية، مع الحفاظ على خلق ردع متبادل بهجمات عبر سورية والعراق وصولًا إلى اليمن. ناقشنا اكتساب فصائل المقاومة في تلك الدول خبرات عسكرية وتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين.

وتناولنا القضايا الداخلية اللبنانية لحزب الله وكيف يحاول التنظيم إيجاد توازنات داخلية لبنانية بين الطوائف المختلفة، سواء من خلال استخدام مصطلحات الشيخ السياسي أو من خلال إيجاد قاعدة مشتركة واسعة في لبنان والسعي لإيجاد توافق واسع.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة