الانتخابات الأميركية: التحديات الداخلية والخارجية والعرب

في الحلقة 153 من بودكاست "الميدان" نستضيف الباحث والناشط وسيم ناصر للحديث عن الانتخابات الأميركية المقبلة، والأوضاع السياسية والانتخابية في الولايات المتحدة.

تتطرق الحلقة إلى عدة محاور منها الوضع الصحي للرئيس جو بايدن، ومحاولة اغتيال دونالد ترامب، وتأثير الإعلام الأميركي في تشكيل الرأي العام. كما تتناول الحلقة النظام الانتخابي الأميركي المعقد الذي يشمل الكونغرس والبيت الأبيض، وتوضيح الفرق بين الأصوات الشعبية والانتخابية.

يتحدث وسيم عن تأثير الإعلام الأميركي في رفع شعبية بعض الشخصيات السياسية، ودوره في دعم الأحزاب السياسية سواء الديمقراطي أو الجمهوري. وتناولنا أهمية الجاليات العربية والمسلمة في الولايات المتحدة وتأثيرها المحتمل على الانتخابات.

وناقشنا السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وتأثير الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على الانتخابات الأميركية. وأشار وسيم إلى أن هناك تغييرات طرأت على المجتمع الأميركي، خصوصًا بين الجيل الجديد الذي أصبح أكثر وعيًا بالقضايا الدولية والمحلية.

وتساءلنا عن احتمالية حدوث تغييرات جوهرية في السياسة الأميركية وكيفية تأثير الأحداث الدولية والمحلية على الانتخابات المقبلة.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة