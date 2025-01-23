بودكاست | الميدان

بودكاست "الميدان": وقف إطلاق النار في غزة وتأثيره على الخطاب الفلسطيني

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في الحلقة 170 من بودكاست "الميدان"، استضفنا الباحث والمحاضر في جامعة بيرزيت، عبد الجواد عمر، لنناقش معه كيفية قراءة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وكيف أثّر الاتفاق على الجدل السياسي الفلسطيني في فهمه.

بدأنا النقاش بالحديث عن الاتفاق نفسه، وكيف أنه بعد 15 شهرًا من القتال، لم تتمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها العسكرية التي وضعتها لنفسها، حيث لا تزال حماس في غزة، واستمرت ذراعها العسكرية في القتال حتى دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

كما ناقشنا ما يمكن تعلمه من تدخل الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في فرض الاتفاق قبل أسبوع من دخوله البيت الأبيض.

وانتقلنا لمناقشة تأثير الاتفاق على النقاش السياسي الفلسطيني، بدءًا من أولئك الذين يعتبرونه انتصارًا إلى من يرونه هزيمة، وتساءلنا عمّا إذا كانت هذه الآراء موضوعية، أم أنها تعكس القناعات الأيديولوجية لمن يطرحونها دون تقديم قراءة أعمق لما حدث بالفعل، ليس فقط في غزة، بل في المنطقة بأسرها.

وفي الختام، تطرقنا إلى تأثير عملية "طوفان الأقصى" والإبادة الجماعية على الخطاب الفلسطيني بشكل عام، ومدى مساهمة هذه الأحداث في إعادة التفكير في كيفية تغيّر الواقع في منطقتنا.

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