بودكاست | بودكاست عدالة

بودكاست "عدالة" | واقع حياة العرب في النقب في ظلّ الحرب على غزّة

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يعاني أهالي النقب من سياسات التهجير القسريّ، هدم البيوت، أوامر الإخلاء والنقص الحاد في الخدمات الأساسية، سواء في القرى المعترف فيها أو غير المعترف فيها.

منذ بداية العدوان على غزّة، تفاقم وضع عرب النقب وتأثرت جميع مناحي الحياة هناك، من نقص شديد في الملاجئ، وعدم وجود عيادات، وعدم وجود مدارس وغيرها.

استضفنا في الحلقة الثامنة من بودكاست "عدالة"، مدير مكتب "عدالة" في النقب، مروان أبو فريح، للحديث بتعمّق عن معاناة أهالي النقب في ظل الحرب وعمل المركز لمواجهة بعض القضايا.

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