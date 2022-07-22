في الحلقة الرابعة من بودكاست "الأسبوع في عــــــ٤٨ــــرب"، استضفنا الباحثة آلاء عبيد، من جمعية الجليل، للحديث معها عن تغيّرات المناخ وارتفاع درجات الحرارة والحرائق في أوروبا نتيجة الحرّ الشديد.

واستضفنا الكاتب والروائي، سهيل كيوان، للحديث معه عن مقاله الأخير الذي نشره في "عرب ٤٨" والذي عنوّنه بـ"العودة إلى طنجرة الضغط"، لنبادله أطراف الحديث حول هموم الناس والتزاماتهم اليومية والتي تشكّل ضغوطات على جميع الأصعدة، وعن السفر كأداة للتنفيس عن ذلك.

واستضفنا الباحث، خالد عنبتاوي، للحديث عن المشهد السياسي والحزبي في الداخل وانتخابات الكنيست المقبلة.

يُقدّمه الزميلان؛ طارق طه، وعبد أبو شحادة، كل يوم جمعة.