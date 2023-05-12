بودكاست | بودكاست عرب 48

بودكاست "عرب 48" | العدوان على غزة والشهيد ديار العمري

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في الحلقة الرابعة والأربعين من بودكاست الأسبوع في "عرب 48"، استضفنا من غزة الخبير الحقوقي، د. صلاح عبد العاطي، للحديث معه عن عدوان الاحتلال الذي أدى لاستشهاد عشرات الفلسطينيين. (تم تسجيل الحلقة قبل أن تعلن فصائل المقاومة عن إطلاق عملية "ثأر الأحرار").

واستضفنا قريب عائلة الشهيد، ديار العمري، الصحافي رشاد عمري، للحديث معه عن جريمة قتل ديار على إسرائيلي جندي مقاتل في وحدة "غولاني" في جيش الاحتلال.

واستضفنا السينمائية، عايدة قعدان، للحديث معها عن مهرجان حيفا المستقل للأفلام.

واستضفنا مدير عام مركز "حملة"، نديم ناشف، للحديث معه عن منتدى فلسطين للنشاط الرقمي 2023.

تقديم: طارق طه وآية زيناتي

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