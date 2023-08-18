بودكاست | بودكاست عرب 48

بودكاست "الأسبوع" | العائلة والحزب والجريمة في السياسة المحلية

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في الحلقة السادسة والخمسين من بودكاست "الأسبوع في عرب 48"، استضفنا بكر عواودة، وهو مستشار تنظيمي والمدير العام لجمعية الجليل للبحوث والخدمات الصحية، سابقا؛ للحديث معه عن المجالس والبلديات العربية بمناسبة الاقتراب من موعد الانتخابات المحلية، تحدثنا عن شكل هذه المؤسسة وعن أدوات السلطة فيها، وعن نقاط ضعفها وقوتها.

واستضفنا الزميل الصحافي، ضياء حاج يحيى على إثر التقرير الذي أعدّه ونشره في "عرب 48"، عن ظاهرة جرائم القتل في الأسرة، أيّ قتل الأبناء على يد الوالد أو الوالدة، يتوقف التقرير عند معطيات مرصودة منذ 1948.

تقديم: طارق طه وآية زيناتي

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