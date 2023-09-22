بودكاست "الأسبوع" | 30 عاما على أوسلو.. من المستفيد؟

في الحلقة الثانية والستين من بودكاست "الأسبوع" في عرب 48، استضفنا الكاتب والباحث، أنطوان شلحت، للحديث معه عن مرور 30 عاما على اتفاقية أوسلو، ما هذه الاتفاقية؟ من استفاد منها؟ وهل انتهت صلاحيتها؟ وما العمل؟

وفي المحور الثاني، استضفنا، مدير عام وزارة السياحة والآثار في أريحا، إياد حمدان، للحديث معه عن قرار اليونيسكو في إدراج تل السلطان في أريحا القديمة على لائحة الأماكن الأثرية الثقافية التاريخية الفلسطينية، ما هذا المكان؟ لماذا انزعجت إسرائيل من هذا القرار؟ وما أهمية صدور القرار؟

تقديم: طارق طه وآية زيناتي

تصميم ونشر: أحمد سليط وديمة كبها

إخراج وإنتاج: عبد أبو شحادة