فلسطينيو الداخل ومسألة الهوية

في الحلقة مائة وستة عشر من بودكاست الميدان، حاورنا د. لينا دلاشة، الباحثة في التاريخ وعلوم الشرق أوسط، حول مسألة هوية الفلسطينيين في الداخل.

يأتي هذه الحوار في سياق الحرب على غزة والعديد من الاستطلاعات الإسرائيلية التي تحاول رصد آراء المواطنين الفلسطينيين في الداخل في أوقات الحرب ويأتي هذا في مساعي الرقابة والملاحقة أحيانا، لهذا السبب حاولنا تفكيك مسألة الهوية من أجل فهم الآثار السياسية والاجتماعية للهوية واستخدام مصطلح الهوية.

بالإضافة إلى ذلك، تناولنا دور السياسيين والمثقفين في بناء الهوية السياسية كمشروع سياسي من أجل تنظيم الجماهير والمطالبة بالحقوق السياسية، خاصة في القرنين التاسع عشر والعشرين وفترة الاستعمار في منطقتنا.

واختتمنا الحلقة بمحاولة فهم كيف تُؤثر الحرب على غزة على فلسطينيي الداخل في ظل مسألة الهوية.