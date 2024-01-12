إبادة جماعية: محاكمة إسرائيل في العدل الدولية.. الصلاحيات والأدلة والفرص

بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الحرب الإسرائيلية على غزة، وصل عدد الضحايا إلى أكثر من 23 ألف شهيد وعدد الجرحى بلغ ما يقارب من 60 ألفا.

تناقش في هذه الأيام محكمة العدل الدولية في لاهاي، ملف جرائم إسرائيل في حربها على غزة بعد رفع جنوب إفريقيا دعوى ضدها في شهر كانون الأول الماضي.

استضفنا في الحلقة المحامية عبير بكر، المختصة في حقوق الإنسان، للحديث عن تاريخ وتأسيس محكمة العدل الدولية، وعن صلاحياتها؛ وعن تقديم الشكوى من قبل جنوب إفريقيا، والتبعات الممكنة لهذه الخطوة.

كما ناقشنا تعيين أهارون باراك، للانضمام لهيئة القضاء ممثلا عن إسرائيل في المحكمة، وإستراتيجية هذا القرار.

كيف ستناقش المحكمة هذه القضية؟ وهل ممكن أن تتهم إسرائيل في ارتكاب جريمة حرب وإبادة جماعية؟ وهل ممكن أن يتم إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار ووقف الحرب؟