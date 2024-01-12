بودكاست | بودكاست عرب 48

إبادة جماعية: محاكمة إسرائيل في العدل الدولية.. الصلاحيات والأدلة والفرص

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الحرب الإسرائيلية على غزة، وصل عدد الضحايا إلى أكثر من 23 ألف شهيد وعدد الجرحى بلغ ما يقارب من 60 ألفا.

تناقش في هذه الأيام محكمة العدل الدولية في لاهاي، ملف جرائم إسرائيل في حربها على غزة بعد رفع جنوب إفريقيا دعوى ضدها في شهر كانون الأول الماضي.

استضفنا في الحلقة المحامية عبير بكر، المختصة في حقوق الإنسان، للحديث عن تاريخ وتأسيس محكمة العدل الدولية، وعن صلاحياتها؛ وعن تقديم الشكوى من قبل جنوب إفريقيا، والتبعات الممكنة لهذه الخطوة.

كما ناقشنا تعيين أهارون باراك، للانضمام لهيئة القضاء ممثلا عن إسرائيل في المحكمة، وإستراتيجية هذا القرار.

كيف ستناقش المحكمة هذه القضية؟ وهل ممكن أن تتهم إسرائيل في ارتكاب جريمة حرب وإبادة جماعية؟ وهل ممكن أن يتم إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار ووقف الحرب؟

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

عواقب السياسة الإسرائيلية في تسليح المجتمع اليهودي

بودكاست Forty Eight
بودكاست Forty Eight

Who are the Palestinian citizens of Israel?

بودكاست عرب 48
بودكاست عرب 48

سياسة الاغتيالات والتأثير على مسار القضية الفلسطينية

بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

غزة في الأرشيف وذاكرة جنوب فلسطين

مواد ننصح بها

المفاعيل القانونية والدلالات الرمزية لدعوى جنوب إفريقيا
بودكاست

المفاعيل القانونية والدلالات الرمزية لدعوى جنوب إفريقيا

11/01/2024
كيف تملك جنوب إفريقيا الحجيّة في قضيّة الإبادة الجماعيّة ضدّ إسرائيل؟
بودكاست

كيف تملك جنوب إفريقيا الحجيّة في قضيّة الإبادة الجماعيّة ضدّ إسرائيل؟

10/01/2024
باريس: القوّة الفرنسيّة في البحر الأحمر
بودكاست

باريس: القوّة الفرنسيّة في البحر الأحمر "لا تخضع" للشريك الأميركيّ

11/01/2024
بودكاست
بودكاست

بودكاست "الميدان" | عواقب السياسة الإسرائيلية في تسليح المجتمع اليهودي

11/01/2024