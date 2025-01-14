بودكاست | بودكاست عرب 48

بودكاست "يَومِي": تهديدات بن غفير بشأن وقف إطلاق النار وهدايا ترامب لنتنياهو

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في الحلقة الثانية من بودكاست "يومي"، استضفنا الصحافي بلال ضاهر لتحليل تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. يأتي ذلك قبيل أيام قليلة من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث بدأ بالفعل بممارسة ضغوط على بنيامين نتنياهو للتوصل إلى اتفاق قبل توليه المنصب رسميًا.

ومع الاقتراب من إبرام الصفقة، بدأت الإدارة الأميركية المنتخبة بتقديم وعود لنتنياهو بـ"هدايا" سياسية مقابل وقف إطلاق النار. في المقابل، نشر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، مقطع فيديو يشجع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على الانضمام إليه في معارضة الصفقة.

ما هي هذه "الهدايا"؟ وكيف ستؤثر تهديدات بن غفير على استقرار حكومة نتنياهو؟

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست عرب 48
بودكاست عرب 48

النقاط الرئيسية في مفاوضات وقف إطلاق النار

بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

الفلسطينيون المسيحيون بين الشرق والغرب

بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

الإبادة الجماعية في غزة وإعادة تشكيل وجودنا في عام 2024

بودكاست عرب 48
بودكاست عرب 48

محطات تاريخية من عام 2024

مواد ننصح بها

مفاوضات الأسرى في مراحلها النهائية: توقعات إسرائيلية بتوقيع وشيك وبدء التنفيذ الأحد المقبل
بودكاست

مفاوضات الأسرى في مراحلها النهائية: توقعات إسرائيلية بتوقيع وشيك وبدء التنفيذ الأحد المقبل

15/01/2025
إسرائيل توسع بشكل كبير البناء بالمستوطنات بقيادة سموتريتش
بودكاست

إسرائيل توسع بشكل كبير البناء بالمستوطنات بقيادة سموتريتش

13/01/2025
بودكاست
بودكاست

بودكاست "يَومِي": النقاط الرئيسية في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

14/01/2025
عملية أمنية في اللاذقية بسورية: مقتل عنصرَي أمن وفلول نظام بشار الأسد يختطفون 7 آخرين ويهددون بذبحهم
بودكاست

عملية أمنية في اللاذقية بسورية: مقتل عنصرَي أمن وفلول نظام بشار الأسد يختطفون 7 آخرين ويهددون بذبحهم

14/01/2025