بودكاست "يَومِي": تهديدات بن غفير بشأن وقف إطلاق النار وهدايا ترامب لنتنياهو

في الحلقة الثانية من بودكاست "يومي"، استضفنا الصحافي بلال ضاهر لتحليل تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. يأتي ذلك قبيل أيام قليلة من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث بدأ بالفعل بممارسة ضغوط على بنيامين نتنياهو للتوصل إلى اتفاق قبل توليه المنصب رسميًا.

ومع الاقتراب من إبرام الصفقة، بدأت الإدارة الأميركية المنتخبة بتقديم وعود لنتنياهو بـ"هدايا" سياسية مقابل وقف إطلاق النار. في المقابل، نشر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، مقطع فيديو يشجع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على الانضمام إليه في معارضة الصفقة.

ما هي هذه "الهدايا"؟ وكيف ستؤثر تهديدات بن غفير على استقرار حكومة نتنياهو؟