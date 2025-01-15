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بودكاست "يَومِي": أبرز النقاط باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

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في الحلقة الثالثة من بودكاست "يَومِي"، ركزنا على التطورات الأخيرة المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. استضفنا الصحافي محمود مجادلة لتغطية النقاط الرئيسية للاتفاق، بدءًا من تبادل الأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وحرية حركة الغزيين في القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، تناولنا الجداول الزمنية للبنود الرئيسية الواردة في الاتفاق الذي يدخل حيّز التنفيذ يوم الأحد المقبل، والمراحل المستقبلية في الحرب؛ كما تساءلنا عما إذا كان هذا التطور يمثل بالفعل نهاية الحرب أم أنه خطوة قد تمهد إلى إنهاء حرب الإبادة على غزة

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