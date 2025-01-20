بودكاست "يَومِي": عودة ترامب إلى البيت الأبيض وتاثيرها على القضية الفلسطينية

أدى دونالد ترامب، الإثنين، اليمين الدستورية ليعود إلى البيت الأبيض لولاية جديدة كرئيس للولايات المتحدة، وذلك بعد يوم واحد من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ.

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في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، استضفنا الصحافي محمود مجادلة من موقع "عرب 48" لمناقشة تداعيات عودة ترامب إلى الرئاسة، على القضية الفلسطينية في ظل الإبادة الجماعية في غزة وتصعيد الاحتلال في الضفة الغربية

طرحنا تساؤلات عما إذا كانت سياسته ستتسم بالاستمرارية، أو تحمل مفاجآت في السنوات القادمة، خاصة مع تصريحاته المثيرة للجدل، والتي لا تقدم إجابات حاسمة، ودعم مقربيه لسياسات اليمين المتطرف في إسرائيل.