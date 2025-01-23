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بودكاست "يَومِي": استقالة رئيس الأركان الإسرائيلي وصراعات القوى بينه وبين نتنياهو

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أول أمس، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، استقالته من منصبه، والتي ستصبح سارية المفعول في آذار/ مارس المقبل، بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

في هذه الحلقة من "بودكاست يومي"، انضم إلينا الصحافي بلال ظاهر من موقع "عرب 48" لمناقشة تفاصيل الاستقالة، والإخفاقات العسكرية في السابع من أكتوبر، والضغوط السياسية التي مارستها الحكومة ضد المؤسسة العسكرية.

كما تطرقنا إلى دعم رئيس الأركان المستقيل لتشكيل لجنة تحقيق رسمية لأحداث السابع من أكتوبر، التي يُفترض أن تشمل مسؤولية رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن الفشل. بالإضافة إلى ذلك، ناقشنا تأثير هذه الاستقالة على احتمالات استئناف الحرب على غزة.

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