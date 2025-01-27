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بودكاست "يَومِي": انسحاب الاحتلال من "نيتساريم" وعودة مئات الآلاف إلى شمالي غزة

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بعد أن رفض الجيش الإسرائيلي الانسحاب من محور "نيتساريم" وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وصل مئات الآلاف من الغزيين إلى المعبر على أمل العودة إلى منازلهم في شمال القطاع.

وبعد أكثر من ساعة من الانتظار، انسحب الجيش الإسرائيلي فجر الإثنين بعد التوصل إلى اتفاق مع حماس بشأن إطلاق سراح أسرى إسرائيليين وتسوية ملف المحتجزة أربيل يهود.

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، استضفنا مراسل "التلفزيون العربي"، إسلام بدر، الموجود في محور "نيتساريم"، للحديث عن عودة الغزيين إلى شمالي القطاع، بعد 470 يومًا من حرب الإبادة.

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