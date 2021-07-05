في الحلقة الرابعة من بودكاست "حراك يا شباب"، نتوجه إلى مدينة الناصرة للحديث عن تخريب الجداريات الوطنيّة في المدينة خلال الشهر الأخير، ومقابلة ناشطين من الحراك النصراوي الفلسطيني الذي ينشط في إعادة رسم الجداريات.

نُسلط الضوء في هذه الحلقة على حراك رسم الجداريات وفن الجرافيتي في السياق الفلسطيني، بالإضافة إلى التطرق لتجربة الجرافيتي في الثورات العربيّة من خلال الثورة المصريّة. ضيوف الحلقة: الناشط منهل حايك، الموسيقيّة أنوار شرارة، الباحث ورسام الجرافيتي عبده البرماوي.

إعداد وتقديم: ربيع عيد

للتواصل: rabeea.eid@arabs48.com