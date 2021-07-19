في الحلقة السادسة من بودكاست "حَراك يا شباب" نتوجه إلى مدينة الناصرة وإلى السوق تحديدًا، لمتابعة الحراك الشبابي والثقافي الجاري منذ فترة داخل حي السوق من خلال العديد من المبادرات التي تنشط من داخل سوق الناصرة سعيًا لإعادة إحياءه.

استضفنا في هذه الحلقة كل من: ماريا زريق، هيثم أبو أحمد ومرح أمارة، عن "نادي بلدنا" الذي افتتح أبوابه وبدأ مزاولة نشاطه مؤخرًا، وتحدثنا عن واقع وتحديّات العمل السياسي مع الشباب في الناصرة والمرحلة الجديدة التي أفرزتها الهبّة الشعبيّة الأخيرة في فلسطين، وعن تجربة جديدة تُولد تطمح إلى خلق مشهد ثقافي واجتماعي شبابي جديد.

الموسيقى المستعملة في هذه الحلقة هي تسجيل حي لعرض فرقة "الأخوة غول" من القدس خلال فعالية لنادي بلدنا يوم تسجيل الحلقة.

إعداد وتقديم: ربيع عيد

للتواصل: rabeea.eid@arabs48.com