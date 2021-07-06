في الحلقة الرابعة من بودكاست "دستور"، أحاور المحامية والناشطة الحقوقية نائب مدير مركز "عدالة"، سوسن زهر، خُضنا محادثتنا في القوانين المؤسسة لدولة إسرائيل التي سُنت سنة 1948، وتشكل الأساس القانوني للدولة، كقانون المواطنة،

وقوانين الملكية. (يُذكر أن الحلقة سُجّلت قبل تصويت الكنيست على قانون المواطنة وإسقاطه).

بودكاست عـ٤٨ـرب

وتشرح زهر كيف أنه من اللحظة الأولى لتأسيس دولة إسرائيل تم التعامل مع المواطنين الفلسطينيين كرعايا دولة عدو وفي ما بعد كأصحاب مواطنة منقوصة وهشة.

في منتصف المحادثة نخوض في قانون "منع لم الشمل" الذي يتصدر المشهد السياسي في الآونة الأخيرة.

تتحدث سوسن عن النضال القانوني ضد القانون منذ بدايته سنة 2003 وتشير إلى أن القانون هو تجلي واستمرار لذات السياسات التي ترى في المواطنين العرب كرعايا دولة عدو.

إعداد وتقديم: أمل عرابي

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