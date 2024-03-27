بودكاست | رمضان في بودكاست عرب 48

المفتول طبق الشهداء: قصته وطقوسه في مطبخنا

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في الحلقة الثالثة من بودكاست "المطبخ تحت الحصار" مع الكاتب والباحث علي حبيب الله، تحدثنا عن الخلفية التاريخية والثقافية للمفتول الذي يسميه البعض المُغربية.

تناولنا الجدل الدائر حول اسم الطبق وبلد المنشأ، والثقافة السياسية الفلسطينية التي تحول الطعام ليصبح موضوعًا سياسيًا. وتطرّق علي لأهمية القمح في ثقافتنا ورفعه من القيمة الاجتماعية لطبق المفتول، والذي مع مرور الوقت تحول إلى وجبة تقدّم خلال المناسبات الاجتماعية. وناقشنا ارتباط الطبق بعد النكبة الفلسطينية والنضال الفلسطيني بالشهداء وعائلاتهم، إذ بات يقدم لعائلات الشهداء، وهو أمر متعارف عليه حتى اليوم في غزة.

ختمنا حوارنا بالتغييرات التي فرضتها الحداثة على الطقوس الثقافية في عملية طهي الطعام، والتي لعبت دورًا مهمًا جدًا في تاريخ مطبخنا.

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