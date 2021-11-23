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صلب الموضوع بودكاست "صلب الموضوع" | السلوك السياسي للأحزاب العربية في الداخل

في الحلقة الثالثة والعشرين من بودكاست "صلب الموضوع" استضفنا الكاتب الصحافي سليمان أبو ارشيد للحديث حول السلوك السياسي للعرب الفلسطينيين في الداخل.

يفترض أبو ارشيد أن السلوك السياسي الحالي ليس وليد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وأن من شق هذا النهج كان القائمة المشتركة منذ جولتها الأولى، التي غيّبت القضية الفلسطينية على حساب خطاب "الإنجازات الآنية".

ويرى أبو ارشيد أن نهج منصور عباس بحاجة إلى قيادة تكبح جوامحه، ولكن هذه القيادة يجب أن تمتلك مصداقية وطنية، وأن تقود نهجًا مناهضًا لنهج الموحدة، وقيادة المُشتركة الحالية لا تفي بهذا الغرض، فحسب رأيه، المشتركة شقت طريقًا أخذهُ منصور عباس لما هو أكثر خطورة بتقديم تنازلات لم يسبقه إليها أحد.

وتحدث ابو إرشيد عن تحوّل الأحزاب إلى عشائر وعن القائد الواحد الذي يجرّ خلفه حزبًا كاملًا، بلا نقاش ولا نقد، ويستميت في الدفاع عنه.

إعداد وتقديم: وائل عواد

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