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صلب الموضوع بودكاست "صلب الموضوع" | "بيغاسوس" سلاح التجسس الإسرائيلي

في الحلقة الرابعة والعشرين من بودكاست "صلب الموضوع" استضفنا المحامي علاء محاجنة للحديث عن شركة "NSO" المُنتِجة لتطبيق التعقّب الإسرائيلي "بيغاسوس".

تبيع الشركة الإسرائيلية خدماتها لأنظمة أمنيّة لدول عديدة لتعقّب ناشطين سياسيين معارضين وصحافيين وصولا إلى رؤساء دول.

وأدرجت الولايات المتحدة الأميركية، الشركة على القائمة السوداء، للشركات التي تعمل ضد مصالح الأمن القومي الأميركي.

للاستماع لتفاصيل أكثر في هذه الحلقة مع المحامي محاجنة، المُختص في حقوق الإنسان، والمُكلّف برفع قضايا لعشرات ضحايا "Pegasus" حولَ العالَم، والذي تَمَ اختراق هاتفه الشخصي أيضًا.

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