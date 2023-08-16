"حضرات المحترمين": نادي الوحدات ومؤنس دبور

تتناول المدونة الثالثة من "حضرات المحترمين" (4 دقائق) سؤال مشاركة لاعبين عرب فلسطينيين من الداخل في المنتخب الإسرائيلي في أعقاب مطالبة نادي مخيم الوحدات عدم خوض مباراة أمام فريق إماراتي يضم اللاعب النصراوي مؤنس دبور بذريعة التطبيع، وهل يمكن التقدم في المسيرة الكروية الرياضية والاحتراف دون الالتحاق في المنتخب الإسرائيلي؛ وما الفرق بين عمل طبيب عربي أو طبيبة عربية في مستشفى إسرائيلي أو الترافع القانوني أمام المحاكم الإسرائيلية، وبين الالتحاق بالمنتخب الإسرائيلي؟

حضرات المحترمين؛ مدونة صوتية أسبوعية للزميل رامي منصور، رئيس تحرير موقع عرب 48، يقدّم فيها تعليقًا على الأحداث الجارية وقضايا أخرى بإيجاز.

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